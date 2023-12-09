Маткапитал вырастет на 7,5% для всех семей с 1 февраля 2024 года

Ежегодно 1 февраля происходит индексация размера материнского капитала для всех семей независимо от даты оформления сертификата. Таким образом, если ранее средства маткапитала не тратились или были потрачены лишь частично, то их общая сумма увеличивается на установленный процент.

По данным Соцфонда РФ, в 2024 году 1 февраля размер материнского капитала вырастет для всех семей, которые еще не воспользовались выделенными средствами. Величина индексации составит 7,5%. Таким образом, индексацию на 7,5% получат и те родители, которые сохранили часть денег на сертификате - чем больше непотраченная сумма, тем выше будет прибавка после повышения размера выплаты.

Максимальный рост ожидает семьи, ни разу не распорядившиеся материнским капиталом. Для них сумма увеличится сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный маткапитал на второго ребенка и при этом трат еще не было, то увеличение составит уже 58 тысяч рублей.

Родители, сохранившие часть средств материнского капитала, также имеют право рассчитывать на индексацию через два месяца. К примеру, если после всех распоряжений у семьи осталось 375 000 рублей, то именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%, и семья сможет распорядиться уже 403 тысячами рублей.

Кстати, из материнского капитала можно также получать ежемесячные денежные выплаты, сообщает отделение Соцфонда по РБ. Право на регулярные выплаты из маткапитала есть у семей, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе проживания. Сумма ежемесячной выплаты равна величине прожиточного минимума для ребенка в конкретном субъекте РФ. До 2023 года подобные регулярные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка, а в этом году выплату можно оформить на каждого малыша в семье в возрасте до трех лет.

Как уточняют специалисты, размер материнского капитала в 2024 году составит 630 967 рублей 72 копейки при рождении первого ребенка и 833 800 рублей 37 копеек - на второго ребенка.

Вся информация о сумме непотраченных средств конкретной семьи по материнскому капиталу доступна родителям в личном кабинете на портале Госуслуг.

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Автор: Семен Подгорный