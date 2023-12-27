Уфа может получить новый мост за 20 млрд рублей

Правительство Башкирии направило в федеральное Министерство транспорта запрос о выделении 20 миллиардов рублей на строительство нового моста через реку Белую в Уфе . Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Планируется, что вопрос о финансировании данного проекта будет рассмотрен на ближайшем заседании межведомственной комиссии Минтранса РФ.

Строительство моста длиной 1200 метров в районе улицы Интернациональной координирует Министерство транспорта Башкирии. По словам мэра, общая стоимость проекта оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Кроме самого моста, планируется проложить 12 км дороги, которая соединит Черниковку в Уфе с поселком Алексеевским с выездом на федеральную трассу М7 "Волга".

Власти Башкирии рассчитывают реализовать этот масштабный проект по схеме концессии, аналогично строительству Восточного выезда из Уфы. Потенциального концессионера пока не называют. Ожидается, что проект концессионного соглашения может быть утвержден до конца 2023 года.

Автор: Семен Подгорный