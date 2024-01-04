Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех россиян, у которых лежат деньги на карте

Сбербанк радует своих клиентов очередной инновацией - платежными стикерами, которые можно прикреплять к мобильному телефону и использовать для расчетов в магазинах. Это удобное решение призвано сделать покупки еще проще и комфортнее для пользователей.

Выпуск таких стикеров Сбербанк начал совсем недавно, однако уже планирует значительно нарастить их производство к концу года. Благодаря стикерам появится возможность оплачивать покупки в магазинах при помощи телефона, несмотря на ограничения, связанные с санкциями. Вам больше не придется беспокоиться о наличии наличных или банковской карты – достаточно использовать платежный стикер на телефоне.

Особенно приятно, что стикеры выполнены в ностальгическом стиле с изображением персонажей из любимых советских мультфильмов. Это позволит окунуться в теплые воспоминания детства во время оплаты. Подобный дизайн делает применение стикеров еще более привлекательным.

Чтобы воспользоваться стикером, нужно убедиться в достаточности средств на карте. Заказав это средство платежа прямо сейчас, вы сможете получить его уже на следующий день и воспользоваться им для удобных покупок. Теперь не нужно тратить время на поиски банкомата или переживать из-за отсутствия наличных – платежный стикер всегда под рукой и поможет с легкостью оплатить покупку.

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Автор: Семен Подгорный