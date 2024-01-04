Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех россиян, у которых лежат деньги на карте

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех россиян, у которых лежат деньги на карте

Сбербанк радует своих клиентов очередной инновацией - платежными стикерами, которые можно прикреплять к мобильному телефону и использовать для расчетов в магазинах. Это удобное решение призвано сделать покупки еще проще и комфортнее для пользователей.

Выпуск таких стикеров Сбербанк начал совсем недавно, однако уже планирует значительно нарастить их производство к концу года. Благодаря стикерам появится возможность оплачивать покупки в магазинах при помощи телефона, несмотря на ограничения, связанные с санкциями. Вам больше не придется беспокоиться о наличии наличных или банковской карты – достаточно использовать платежный стикер на телефоне.

Особенно приятно, что стикеры выполнены в ностальгическом стиле с изображением персонажей из любимых советских мультфильмов. Это позволит окунуться в теплые воспоминания детства во время оплаты. Подобный дизайн делает применение стикеров еще более привлекательным.

Чтобы воспользоваться стикером, нужно убедиться в достаточности средств на карте. Заказав это средство платежа прямо сейчас, вы сможете получить его уже на следующий день и воспользоваться им для удобных покупок. Теперь не нужно тратить время на поиски банкомата или переживать из-за отсутствия наличных – платежный стикер всегда под рукой и поможет с легкостью оплатить покупку.

Пенсионерам с непрерывным стажем от 3 лет введут новую льготу

Читайте также:

Пенсионерам с непрерывным стажем от 3 лет введут новую льготу
Автор: Семен Подгорный
Теги: деньги
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok