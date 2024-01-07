Даже не думайте покупать: клиентов крупных супермаркетов предупредило Роскачество

Специалисты Роскачества дали рекомендации посетителям крупных сетевых супермаркетов относительно выбора тихих вин. Эксперты провели тестирование таких напитков, реализуемых в популярных торговых сетях вроде «Магнита» и «Красного и белого». Выяснилось, что более половины тихих вин, представленных на полках, произведены в России.

Как показал анализ, российские производители тихих вин наращивают объемы реализации своей продукции, в то время как импортные марки постепенно теряют свои позиции. При этом отечественные вина по качественным характеристикам практически сравнялись с зарубежными аналогами. В связи с этим представители Роскачества рекомендуют при прочих равных условиях отдавать предпочтение российским маркам тихих вин. Лидером по доле отечественной продукции в ассортименте является сеть «Красное и белое».

Данная новость может заинтересовать ценителей виноделия. Согласно заключению Роскачества, российские производители серьезно улучшили качество своей продукции и теперь могут конкурировать с импортом. Это важно для потребителей, которые хотят поддержать отечественных производителей и получить достойный продукт. Кроме того, выбор в пользу российских тихих вин — это возможность для покупателей поддержать национальную экономику.

Автор: Семен Подгорный