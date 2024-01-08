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Пути назад нет: Набиуллина предупредила всех, кто имеет вклады в банках

Пути назад нет: Набиуллина предупредила всех, кто имеет вклады в банках

Российская финансовая система вступает в новую эру — так можно охарактеризовать последние заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она предупредила граждан о неизбежном повышении процентных ставок по банковским депозитам на фоне рекордно высокого уровня ключевой ставки и опережающей инфляции.

По словам Набиуллиной, текущая экономическая конъюнктура открывает уникальную возможность для приумножения личных сбережений — новогодние премии и накопления стоит инвестировать в высокодоходные вклады. Уже сейчас ведущие банки, такие как «Ренессанс Кредит» и «Почта Банк», предлагают 17% годовых в рублях по депозитам, а «Уралсиб» и Внешэкономбанк — до 16,5%.

Однако помимо «традиционных» финансовых инструментов, россиян ожидает и настоящая «цифровая революция» — запуск полноценного обращения цифрового рубля. По замыслу регулятора, он должен стать удобным и доступным средством расчетов для населения и бизнеса, поскольку операции с ним будут проводиться бесплатно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
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