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Заплатят все: в 2024 году для всех пенсионеров вводится новый налог

Заплатят все: в 2024 году для всех пенсионеров вводится новый налог

С 2024 года россиян ждут существенные изменения в налоговом законодательстве, которые затронут финансовое положение многих граждан. Информация, обнародованная экспертами в области пенсионного обеспечения, указывает на то, что лица с высоким уровнем доходов от банковских вкладов будут обязаны платить новый налог.

В чем же заключается данный налог и каков порядок его исчисления? Согласно опубликованным сведениям, речь идет о налогообложении процентных доходов по банковским депозитам. Порог для уплаты этого налога будет привязан к ключевой ставке Центрального банка РФ. Уже в 2024 году с нововведением столкнутся пенсионеры, которых ранее освобождали от подобных выплат.

Итак, к каким последствиям следует готовиться россиянам? Если годовой доход от вкладов превысит 150 тысяч рублей, потребуется выплатить налог. Стандартная ставка составит 13 процентов, однако при общем годовом доходе свыше 5 миллионов рублей ставка увеличится до 15 процентов. Важно отметить, что пенсионеры будут платить этот налог на тех же условиях, что и другие граждане, без каких-либо послаблений.

Также в процесс будут вовлечены банки — им предстоит передавать в налоговые органы данные о клиентах с обязанностью по уплате нового налога. Граждане получат соответствующие уведомления и должны будут заплатить налог до 1 декабря. Важно не допускать просрочек, иначе начислятся пени.

Бегите писать заявления: выплаты по 15 тысяч рублей дадут всем россиянам

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: налоги
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