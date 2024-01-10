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Стало известно в каких отраслях Башкирии самые высокие зарплаты

Стало известно в каких отраслях Башкирии самые высокие зарплаты

За 10 месяцев минувшего года средняя заработная плата в Башкирии выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 54 943 рубля. Данные привел Башкортостанстат.

Наибольший рост наблюдается в отраслях, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов. Так, в сфере добычи полезных ископаемых средний доход одного работника уже достиг 88 238 рублей. Высоки зарплаты и в нефтеперерабатывающей промышленности – в среднем 95 504 рубля в месяц.

Помимо топливно-энергетического комплекса, в тройку отраслей с наиболее высокой оплатой труда входят информационно-коммуникационные технологии и финансовый сектор. Средний заработок в сфере информации и связи составляет 77 191 рубль, в финансовых и страховых организациях – 74 863 рубля. Эксперты объясняют такую тенденцию цифровизацией экономики и развитием высокотехнологичных направлений.

В то же время есть и отрасли, где уровень оплаты труда остается невысоким. К примеру, в сфере гостиничного бизнеса и общепита средняя зарплата сотрудника составляет 31 807 рублей. Эксперты связывают это с низкой производительностью труда и слабой автоматизацией данных секторов экономики.

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Автор: Семен Подгорный
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