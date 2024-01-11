Уже с сегодняшнего дня: банки неожиданно предупредили всех россиян

С наступлением 2024 года российский ипотечный рынок столкнулся с серьезными изменениями. Крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, объявили о пересмотре условий выдачи ипотечных кредитов по государственным программам с льготными ставками.

По новым правилам, заемщики смогут воспользоваться льготной ипотекой только при покупке квартир в домах тех застройщиков, которые согласны компенсировать банкам часть процентов по этим кредитам. В противном случае покупателям жилья придется брать обычные ипотечные кредиты под 20% годовых и выше.

Первым подобные ограничения ввел Сбербанк, начиная уже с 11 января 2024 года. За ним последовал ВТБ, изменения в условиях кредитования в этом банке вступят в силу с 12 января.

Эксперты объясняют данные нововведения резким ростом ключевой ставки ЦБ до 16% и сокращением объемов государственных субсидий для компенсации банкам убытков от выдачи льготных ипотечных кредитов. В таких условиях продолжение прежней практики кредитования становится нерентабельным для кредитных организаций.

Перекладывая часть расходов на плечи застройщиков, банки рассчитывают сохранить льготные ипотечные программы. Однако в итоге эти издержки могут лечь на покупателей квартир в виде удорожания недвижимости.

В то же время, по словам ведущих аналитиков ипотечного рынка, далеко не все российские банки последуют примеру лидеров отрасли и введут подобные ограничения по льготным кредитам. Каждый банк будет принимать собственное решение о целесообразности продолжения государственных ипотечных программ, исходя из своих финансовых возможностей и готовности работать в условиях низкой прибыльности этого сегмента кредитования.

Тем не менее, происходящие перемены на рынке льготной ипотеки несомненно скажутся на всей сфере жилищного строительства в России. Потенциальным покупателям квартир придется тщательно изучать предложения банков и выбирать наиболее оптимальные условия кредитования. Застройщикам же, в свою очередь, необходимо будет адаптировать свои финансовые модели и стратегии продвижения жилья к новым реалиям рынка.

Читайте также: В России многодетные семьи смогут полностью погасить кредиты по ипотеке

Автор: Семен Подгорный