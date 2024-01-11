Придется это сделать: Набиуллина сделала важное заявление для россиян, имеющих сбережения

В текущей экономической ситуации россиянам, имеющим сбережения, стоит обратить пристальное внимание на слова председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной. Она констатировала, что в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 16% годовых, что вдвое превышает уровень инфляции, а также благодаря предновогодним акциям банков, ставки по банковским вкладам могут вырасти.

Глава ЦБ РФ рекомендует гражданам рассмотреть вариант открытия банковского вклада, поскольку новогодние премии и другие дополнительные выплаты можно разместить на депозит под проценты. К примеру, банк «Дом.рф» предлагает вклады с доходностью до 17,5% годовых, «Росбанк» — до 16,7%, а в тройку лидеров по доходности вкладов также входит «Газпромбанк».

Кроме того, Центральный банк Российской Федерации анонсировал запуск цифрового рубля, который в настоящее время находится на стадии тестирования.

Таким образом, текущая экономическая конъюнктура благоприятна для того, чтобы граждане России, имеющие финансовые накопления, рассмотрели вопрос о размещении средств на банковский депозит, поскольку это позволит получить достойный процентный доход.

Автор: Семен Подгорный