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У всех будет ноль: всех обладателей карты «Мир» уже в январе ждет сюрприз

У всех будет ноль: всех обладателей карты «Мир» уже в январе ждет сюрприз

В 2024 году держателей карт «Мир» ожидают приятные новости. Банки, выпускающие эти карты, решили максимально облегчить их использование для клиентов.

В частности, для владельцев карты «Мир», привязанной к накопительному счету в банке, отменяется комиссия за ее обслуживание. Таким образом, пользователи смогут избежать этой регулярной траты и сэкономить некоторую сумму средств. Это, безусловно, станет приятным сюрпризом для многих клиентов.

Кроме того, появится новый способ снятия наличных для держателей карт «Мир» — через кассы торговых организаций. Хотя некоторые банки взимают комиссию за такие операции, в Сбербанке это будет бесплатно. Значит, клиенты смогут получать наличные в магазинах, не платя ни копейки. Это тоже существенно упростит использование карт для многих людей.

Таким образом, установление нулевых комиссий и расширение возможностей по снятию средств — отличные новости для владельцев карт «Мир». Эти меры должны привлечь внимание клиентов банков и позволят максимально комфортно пользоваться национальной платежной системой. Несомненно, многие захотят воспользоваться этими удобными условиями.

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Автор: Семен Подгорный
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