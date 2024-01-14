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Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз

Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз

Недавние изменения в банковской сфере грозят неожиданными ограничениями для владельцев банковских карт в России. С 13 января вступают в силу поправки, значительно усложняющие использование карточных счетов.

По словам финансового аналитика Валерия Попова, после повышения Центробанком ключевой ставки до 16 процентов банки стали внезапно менять условия по вкладам и накопительным счетам. Финансовые организации в очередной раз подняли ставки по депозитам.

К примеру, «Тинькофф Банк» собирается увеличить проценты по 4-месячным вкладам до 15,4% годовых. Такое предложение доступно россиянам, у которых есть банковские карты, с помощью которых возможен перевод средств на депозит. Если оставить начисленные проценты на счете, они также будут расти под проценты, достигая 16,5% годовых. Для того, чтобы не лишиться дохода, снятие денег будет полностью запрещено.

Нововведения ограничивают возможности по распоряжению средствами на карточных счетах. Владельцам карт придется тщательно изучать условия банковских продуктов, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Эксперты рекомендуют проявлять осторожность и внимательно относиться к любым изменениям в договорах с финансовыми организациями.

Переводы будут запрещены: всех россиян, хранящих деньги на карте, ждет нововведение

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Переводы будут запрещены: всех россиян, хранящих деньги на карте, ждет нововведение
Автор: Семен Подгорный
Теги: деньги
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