Жители Башкирии могут получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей

В 2023 году в Республике Башкортостан наблюдается активное освоение средств, выделяемых на единовременные денежные выплаты вместо предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

По словам министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской, в прошлом году по 780 свидетельствам на эти цели было перечислено 194,9 млн рублей. Это на 45,7 млн больше, чем за два предыдущих года, когда было оплачено 597 свидетельств на общую сумму 149,2 млн рублей.

Изначально в республиканском бюджете на 2023 год на выплаты вместо земельных участков было заложено 100 млн рублей. Однако учитывая высокие темпы освоения этих средств, по запросу профильного министерства были выделены дополнительные 95 млн рублей, которые также были использованы в полном объеме.

Полученные от государства 250 тыс. рублей граждане могут направить на приобретение или строительство жилья, в том числе на первоначальный взнос и погашение ипотеки. Кроме того, эти средства можно потратить на покупку земельного участка для индивидуального строительства. Важно отметить, что ранее срок действия таких свидетельств был ограничен 18 месяцами, однако теперь они стали бессрочными.

В текущем 2024 году выплаты смогут получить многодетные и малоимущие семьи, а также семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет до 31 декабря 2021 года. С начала действия программы в 2020 году всего в Башкирии было выдано порядка 3,2 тыс. свидетельств на общую сумму около 800 млн рублей. При этом 1,8 тыс. свидетельств еще ждут оплаты на 464 млн рублей.

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Автор: Семен Подгорный