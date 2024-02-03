Уже с 3 февраля: Сбербанк предупредил всех клиентов с деньгами на карте

Уже в субботу, 3 февраля, Сбербанк предупредил владельцев счетов о важных изменениях в мобильном приложении. Сегодня новейшая версия сервиса «Учет Онлайн», разработанного в качестве замены прежнему приложению «Сбербанк Онлайн», бесследно исчезла из магазина App Store, оставив клиентов в замешательстве.

Это обновление появилось в цифровом маркетплейсе лишь 31 января, однако теперь его могут получить только лично в отделении финансовой организации. Представители банка предостерегли, что устаревшие версии перестанут функционировать в ближайшее время, вынуждая потребителей искать альтернативные пути обслуживания.

Согласно сообщению из официального Telegram-канала Сбера, если пользователи успели скачать и зарегистрироваться в обновленной программе «Учет Онлайн» на своих iPhone, то старую версию приложения «Сбербанк Онлайн» теперь можно безбоязненно удалить. Тем не менее, сам сервис «Учет Онлайн» пропало из App Store, спровоцировав некоторую панику среди клиентов.

Представители финансового учреждения отметили, что новейшая версия стала ещё более удобной и функциональной для потребителей. Однако теперь скачать критически важное обновление можно лишь лично в отделении, где сотрудники с радостью окажут содействие в установке последней версии на ваш iPhone. При этом устаревшие версии для iOS в скором времени будут отключены, что вынуждает клиентов активно искать новые способы обслуживания своих счетов.

Автор: Семен Подгорный