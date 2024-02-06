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5 причин, почему инвестиции в недвижимость - не лучший способ сохранить деньги

5 причин, почему инвестиции в недвижимость - не лучший способ сохранить деньги

Инвестиционный банкир Евгений Коган отмечает, что многие россияне в преддверии возможного экономического кризиса задумываются о способах эффективного вложения своих сбережений. Он поделился соображениями о целесообразности использования свободных финансовых средств для приобретения недвижимости.

По словам Когана, распространено мнение, что инвестиции в недвижимость являются наиболее привлекательным, надежным и приоритетным способом вложения личных денег. Многие полагают, что такие вложения практически гарантируют получение прибыли.

Однако эксперт обращает внимание на важные нюансы даже в таком традиционном подходе к инвестированию. Он подчеркивает, что при покупке квартиры нет гарантии ее успешной сдачи в аренду. Найти квартиросъемщика может оказаться непросто, а даже если это удастся, всегда есть риск, что арендатор внезапно откажется платить или вообще съедет. Если владелец приобретенной квартиры захочет срочно ее продать, то, по словам аналитика, ему придется предложить скидку как минимум 20% из-за необходимости быстрой реализации объекта.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: недвижимость
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