Важное заявление для пенсионеров: успейте до конца февраля
Российским пенсионерам представилась уникальная возможность воспользоваться выгодными предложениями по карте «Мир» до конца февраля текущего года.
Согласно заявлению Национальной платежной системы, недавно были запущены новые программы лояльности совместно с операторами карты «Мир», позволяющие пенсионерам получать бонусы и скидки на покупки, особенно продуктов питания. Эти выгодные условия доступны как для неработающих пенсионеров, так и для тех, кто продолжает трудовую деятельность.
Поскольку большинство пожилых граждан уже имеют карту «Мир» в своем распоряжении, каждый может воспользоваться предоставленными привилегиями. Однако стоит поторопиться, так как новые акции будут действовать только до конца февраля.
К примеру, при первой покупке через сайт или мобильное приложение СберМаркета пенсионеры могут получить 30% скидку на доставку продуктов. Также для держателей карты «Мир» предусмотрено снижение стоимости первого заказа в Мегамаркете на 1000 рублей при условии, что общая сумма покупок превысит 3000 рублей.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Читайте также