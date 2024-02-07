Придется платить больше: в России вырос налог на недвижимость

Важные перемены ожидают владельцев жилых и коммерческих объектов недвижимости в Российской Федерации в ближайшее время. Согласно проведенной в 2023 году государственной кадастровой переоценке стоимости строений и помещений, налог на недвижимое имущество в 2024 году будет пересчитан с учетом новых цифр. Эксперты предостерегают о неизбежном увеличении налоговых сборов после переоценки, вызывая беспокойство у многих граждан России.

В Москве, к примеру, кадастровая стоимость жилых помещений с 1 января 2024 года выросла в среднем на 21%, что подтверждает тенденцию к повышению налогового бремени. Однако стоит отметить, что увеличение кадастровой стоимости не обязательно приведет к такому же значительному росту налоговых отчислений. Согласно законодательству, увеличение налога ограничено порогом в 10%, что означает, что налогоплательщикам не придется сталкиваться с существенными переменами.

Александр Инютин, эксперт в области налогообложения, подчеркнул, что уведомления о новых суммах налоговых платежей будут отправлены только осенью 2025 года, а вносить их потребуется до 1 декабря того же года. Следующая переоценка может произойти не ранее 2027 года, что означает, что плательщики будут платить налоги по новым ставкам только начиная с 2025 года.

Таким образом, хотя рост налогового бремени не превысит 10% от кадастровой стоимости 2023 года, владельцам недвижимости следует быть готовыми к переменам и адаптироваться к новым условиям уплаты налогов.

Автор: Семен Подгорный