Останетесь без денег: это коснется владельцев карты «Мир»

11:53, 15 фев 2024

Эксперт в области финансов обратился к держателям карт российской платежной системы «Мир», предупреждая их о предстоящих изменениях в процессе осуществления платежей. Специалист сообщил, что ранее средства со счета списывались мгновенно после совершения операции, однако теперь этот процесс будет происходить иначе.

По его словам, списание денежных средств с карты может задерживаться на несколько часов или даже дней. Это связано с внедрением нового механизма, который позволит избежать проблем при технических сбоях. В таких случаях информация о платеже будет отправлена в банк после восстановления связи. Финансист отметил, что отложенная оплата уже успешно применяется в некоторых сферах, например, в общественном транспорте.

Подчеркивается, что данные изменения затронут различные области потребления и вступят в силу уже к весне. Держателям карт следует быть готовыми к тому, что платежи станут менее предсказуемыми, и денежные средства могут быть списаны с их счетов в самый неожиданный момент.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru