Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Останетесь без денег: это коснется владельцев карты «Мир»

Останетесь без денег: это коснется владельцев карты «Мир»

11:53, 15 фев 2024

Эксперт в области финансов обратился к держателям карт российской платежной системы «Мир», предупреждая их о предстоящих изменениях в процессе осуществления платежей. Специалист сообщил, что ранее средства со счета списывались мгновенно после совершения операции, однако теперь этот процесс будет происходить иначе.

По его словам, списание денежных средств с карты может задерживаться на несколько часов или даже дней. Это связано с внедрением нового механизма, который позволит избежать проблем при технических сбоях. В таких случаях информация о платеже будет отправлена в банк после восстановления связи. Финансист отметил, что отложенная оплата уже успешно применяется в некоторых сферах, например, в общественном транспорте.

Подчеркивается, что данные изменения затронут различные области потребления и вступят в силу уже к весне. Держателям карт следует быть готовыми к тому, что платежи станут менее предсказуемыми, и денежные средства могут быть списаны с их счетов в самый неожиданный момент.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: карта Мир
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok