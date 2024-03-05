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Набиуллина раскрыла шокирующие планы ЦБ: россиян ждут серьезные испытания

Набиуллина раскрыла шокирующие планы ЦБ: россиян ждут серьезные испытания

21:52, 05 мар 2024

В ходе встречи с представителями Ассоциации банков РФ глава Центрального банка Эльвира Набиуллина озвучила ряд ключевых законодательных инициатив, которые готовится реализовать регулятор. Одной из наиболее значимых новостей стало разъяснение разработанного ЦБ законопроекта, направленного на регулирование системы рассрочки платежей. Набиуллина пояснила, что целью данной инициативы является устранение существующих различий между потребительским кредитом и рассрочкой, а также обеспечение надлежащей защиты прав потребителей финансовых услуг.

Тем не менее, председатель Банка России подчеркнула важность сохранения возможности для небанковских операторов предоставлять услуги по рассрочке платежей и необходимость введения обязательного контроля рисков для потребителей. В ближайшей перспективе планируется завершить дискуссию по определению максимальной суммы бесплатной рассрочки, что позволит упростить процедуру регулирования данного сегмента финансового рынка.

Другим значимым аспектом, о котором упомянула Набиуллина, стало повышение размеров штрафных санкций за недобросовестные практики в сфере предоставления финансовых услуг населению. Согласно ее заявлению, действующие на текущий момент предельные штрафы в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала не оказывают должного сдерживающего эффекта на банковские организации. В связи с этим Центробанк готовит предложения о существенном увеличении размера штрафов, что должно способствовать более ответственному поведению финансовых организаций.

Среди позитивных изменений, которые уже вступили в силу, Набиуллина отметила исчезновение из рекламы кредитных продуктов с заявленными нереалистичными ставками в 0%. Она подчеркнула успешную реализацию инициатив по запрету недобросовестной рекламы кредитов и займов с использованием так называемой «рекламной ставки». Теперь все расходы заемщика должны быть учтены в итоговой стоимости кредита согласно новой методике расчета.

Кроме того, изменения требуют от банков указывать значение полной стоимости кредита (ПСК) рядом со ставкой по кредиту в рекламных материалах, на официальных сайтах и в мобильных приложениях одинаковым шрифтом. Однако исследование, проведенное изданием «Известия», показало, что большинство банков пока не соблюдают новые требования, что может потребовать принятия дополнительных мер со стороны регулятора.

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Автор: Семен Подгорный
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