Биткоин взлетает до небес: криптовалютный гигант бьет рекорды

11:34, 06 мар 2024

69 208 долларов – именно такой ошеломляющей высоты достигла цена биткоина на днях, установив новый исторический максимум. Это событие вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где многие пользователи отмечают феноменальный рост криптовалюты.

Что же стало катализатором такого взрывного роста?

Еще в прошлом году, после 2-летнего спада на рынке, лишь самые стойкие оптимисты верили, что биткоин сумеет обновить свой рекорд. Несмотря на череду негативных сигналов, криптовалюта не только выстояла, но и продемонстрировала поразительный рост. За последние два месяца ее стоимость взлетела более чем на 40%, а за год – утроилась.

Эксперты сходятся во мнении, что на это повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, растущая инфляция во многих странах мира подталкивает инвесторов к поиску альтернативных активов, способных сохранить сбережения. Во-вторых, все больше крупных компаний и институциональных инвесторов начинают признавать биткоин как легитимный класс активов, что увеличивает спрос на него.

Стоит ли ожидать дальнейшего роста?

Мнения экспертов по этому поводу разнятся. Одни считают, что биткоин может продолжать бить рекорды, другие же предостерегают от чрезмерного оптимизма, указывая на высокую волатильность криптовалют.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru