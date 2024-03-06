Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Биткоин взлетает до небес: криптовалютный гигант бьет рекорды

Биткоин взлетает до небес: криптовалютный гигант бьет рекорды

11:34, 06 мар 2024

69 208 долларов – именно такой ошеломляющей высоты достигла цена биткоина на днях, установив новый исторический максимум. Это событие вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где многие пользователи отмечают феноменальный рост криптовалюты.

Еще в прошлом году, после 2-летнего спада на рынке, лишь самые стойкие оптимисты верили, что биткоин сумеет обновить свой рекорд. Несмотря на череду негативных сигналов, криптовалюта не только выстояла, но и продемонстрировала поразительный рост. За последние два месяца ее стоимость взлетела более чем на 40%, а за год – утроилась.

Что же стало катализатором такого взрывного роста?

Эксперты сходятся во мнении, что на это повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, растущая инфляция во многих странах мира подталкивает инвесторов к поиску альтернативных активов, способных сохранить сбережения. Во-вторых, все больше крупных компаний и институциональных инвесторов начинают признавать биткоин как легитимный класс активов, что увеличивает спрос на него.

Стоит ли ожидать дальнейшего роста?

Мнения экспертов по этому поводу разнятся. Одни считают, что биткоин может продолжать бить рекорды, другие же предостерегают от чрезмерного оптимизма, указывая на высокую волатильность криптовалют.

Набиуллина анонсировала революцию в мире платежей: что ждет россиян Набиуллина анонсировала революцию в мире платежей: что ждет россиян
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Читайте также

Золото снова в цене и почете
Экономика в Башкирии
Золото снова в цене и почете
Вахтовик из Башкирии лишился огромной суммы денег, желая заработать на биткоин-бирже
Происшествия в Башкирии
Вахтовик из Башкирии лишился огромной суммы денег, желая заработать на биткоин-бирже
Покупка квартиры в Башкирии становится все дороже: на сколько выросли цены с 2021 года
Потребитель в Башкирии
Покупка квартиры в Башкирии становится все дороже: на сколько выросли цены с 2021 года
Почему цены на яйца взлетели до небес: власти назвали настоящую причину
Потребитель в Башкирии
Почему цены на яйца взлетели до небес: власти назвали настоящую причину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok