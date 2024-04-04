Премьер-министр Башкирии назвал среднюю зарплату в республике

10:51, 04 апр 2024

За последние пять лет Башкирия, по заявлению премьер-министра региона Андрея Назарова, продемонстрировала впечатляющие результаты в повышении уровня жизни населения.

Согласно отчету, представленному на недавнем заседании парламента, средняя заработная плата в республике выросла в 1,7 раза, достигнув отметки в 56,7 тысячи рублей. Этот показатель значительно превзошел ориентир в 50 тысяч рублей, установленный Указом № 310.

Серьезные положительные сдвиги отмечены не только в сфере доходов трудящихся, но и в общем уровне благосостояния граждан. Как подчеркнул Андрей Назаров, реальные располагаемые денежные доходы населения составили 107,4%, что свидетельствует о росте покупательной способности жителей республики.

Еще одним значительным достижением стало рекордное за последние 25 лет снижение уровня бедности в регионе. Этот показатель достиг минимальных значений, демонстрируя успешность проводимой социально-экономической политики.

Андрей Назаров отметил, что поставленные перед правительством амбициозные цели в итоге были выполнены. Целевые показатели по ключевым направлениям значительно превзошли средние значения по стране, установленные на национальном уровне.

Автор: Семен Подгорный