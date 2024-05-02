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Под санкции США попали еще две компании из Башкирии

Под санкции США попали еще две компании из Башкирии

10:52, 02 май 2024

Вашингтон продолжает наращивать санкционное давление на российскую экономику. Очередной волной ограничительных мер оказались затронуты еще два предприятия из Башкирии, ведущие деятельность в сферах, критически важных для обеспечения обороноспособности страны.

Среди 300 новых физических и юридических лиц из России, внесенных в черный список американских санкций, фигурируют нефтекамское ООО «Нефтегазстрой» и благовещенская компания ООО «Сибкапитал» (ранее известная как «Башкирский промышленный холдинг»). По официальной формулировке, ограничения введены в отношении этих организаций за причастность к секторам российской экономики, напрямую поддерживающим военно-промышленный комплекс страны.

Санкционный список пополнили российские компании из самых разных отраслей — авиации, автомобилестроения, приборостроения и науки. Таким образом, США стремятся максимально затруднить функционирование предприятий, прямо или косвенно связанных с наращиванием военного потенциала РФ.

«Сибкапиталу» санкции грозят существенными издержками. В ноябре прошлого года эта компания приобрела активы угледобывающей группы «Сибантрацит», чьи структуры также попали под американские рестрикции. Благовещенская фирма относительно молодая — она зарегистрирована в 2021 году, а ее учредителями являются Фоменко, Ванунц, Чаплыгина и Поляков, совладелец НИПИ НГ «Петон».

Куда более солидный стаж у нефтекамского «Нефтегазстроя», основанного еще в 2002 году. Эта компания принадлежит семье Дильмиевых и специализируется на строительстве трубопроводов и обустройстве нефтегазовых месторождений. По итогам прошлого года выручка предприятия превысила 11 миллиардов рублей при чистой прибыли в 57 миллионов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Нефтегазстрой»
Теги: санкции
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