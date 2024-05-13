«Настоящий мор»: в Башкирии пчелы на грани исчезновения

23:04, 13 май 2024

Пчеловоды Башкирии бьют тревогу: популяция пчел в регионе стремительно сокращается. Заместитель директора Центра развития туризма республики Артур Идельбаев в социальных сетях озвучил несколько факторов, обуславливающих эту проблему.

Неблагоприятные погодные условия

Шелкопряд-вредитель

Нынешняя весна в Башкирии омрачилась для пчеловодства. Из-за заморозков липа, один из главных медоносов, цвела крайне скудно, а в северных районах республики деревья и вовсе «померзли».

Не первый год шелкопряд терроризирует лесные массивы Башкирии. В 2023 году нашествие вредителя добралось до самых медоносных регионов, нанося непоправимый ущерб пчеловодству.

Неконтролируемый завоз пчел южных пород

По мнению Идельбаева, это наиболее серьезная угроза. Бесконтрольный ввоз так называемых «узбечек» (пчел южных пород) приводит к их скрещиванию с башкирскими пчелами. Потомки таких «альянсов» теряют зимостойкость и становятся уязвимыми к болезням.

«Это настоящий мор», — с горечью констатирует Идельбаев. «Наши пчелы не имеют иммунитета к болезням, переносимым южанами, и гибнут. Восстановить популяцию башкирской пчелы в таких условиях будет крайне сложно».

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети Артура Идельбаева