Стал известен точный размер пенсий в Башкирии
11:06, 15 май 2024
Средний размер пенсии в Башкирии за первый квартал 2024 года достиг 20 468 рублей, продемонстрировав рост на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Фонд пенсионного и социального страхования России.
Стоит отметить, что существует значительная разница в пенсионных выплатах между работающими и неработающими пенсионерами региона. Неработающие пенсионеры в среднем получают 20 958 рублей в месяц, что на 3 131 рубль больше, чем у работающих пенсионеров, чья средняя пенсия составляет 17 827 рублей.
Средний размер пенсии по России в целом составляет 20 941 рубль.
Читайте также:Будет ли повышение пенсий 1 июня
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Экономика в Башкирии
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата
Экономика в Башкирии
Росстат назвал средний размер пенсий в Башкирии
Общество в Башкирии
Пенсии в Башкирии: Сколько получают жители республики
Экономика в Башкирии
Стал известен средний размер пенсий в Башкирии в 2020 году