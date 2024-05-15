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Стал известен точный размер пенсий в Башкирии

Стал известен точный размер пенсий в Башкирии

11:06, 15 май 2024

Средний размер пенсии в Башкирии за первый квартал 2024 года достиг 20 468 рублей, продемонстрировав рост на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Фонд пенсионного и социального страхования России.

Стоит отметить, что существует значительная разница в пенсионных выплатах между работающими и неработающими пенсионерами региона. Неработающие пенсионеры в среднем получают 20 958 рублей в месяц, что на 3 131 рубль больше, чем у работающих пенсионеров, чья средняя пенсия составляет 17 827 рублей.

Средний размер пенсии по России в целом составляет 20 941 рубль.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии
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