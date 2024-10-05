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Зарплата в Башкирии превысила 64 тысячи рублей

Зарплата в Башкирии превысила 64 тысячи рублей

21:50, 05 окт 2024

По данным последнего исследования Росстата за первые семь месяцев 2024 года, российские регионы продемонстрировали рост уровня заработных плат. Аналитики отмечают существенное увеличение доходов населения как в целом по стране, так и в отдельных субъектах федерации.

Среднемесячная заработная плата россиян достигла отметки в 83 тысячи 817 рублей, что отражает рост на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особое внимание привлекает ситуация в Республике Башкортостан, где средний заработок составил 64 тысячи 218 рублей. Жители региона улучшили свое материальное положение на 17,7% относительно показателей января-июля 2023 года.

В масштабах Приволжского федерального округа выделяется Республика Татарстан, где средняя зарплата достигла 70 тысяч 270 рублей. Второе место в округе занимает Пермский край с показателем 59 тысяч 564 рубля. Замыкает региональный рейтинг Республика Мордовия, где среднемесячный заработок составляет 54 тысячи 190 рублей.

Наиболее высокие показатели по стране зафиксированы в северных и столичных регионах. Чукотский автономный округ удерживает лидерство с рекордной средней зарплатой в 179 тысяч 934 рубля. За ним следует Москва, где среднемесячный доход работающего населения достиг 153 тысячи 322 рублей. Третью позицию занимает Магаданская область с показателем 144 тысячи 737 рублей.

Средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей к 2027 году - Минэкономразвития

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: зарплата
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