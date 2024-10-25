Программу для платных парковок в Уфе поставит фирма из Москвы

19:30, 25 окт 2024

Московская компания «Гиборг» выиграла тендер на внедрение автоматизированной информационной системы управления уфимскими муниципальными парковками, сообщает РБК Уфа.

По результатам открытого аукциона, состоявшегося 10 октября, контракт стоимостью 15,4 миллиона рублей достался молодой столичной IT-компании. Примечательно, что итоговая сумма оказалась на 12,5% ниже первоначальной. В конкурсной процедуре участвовали четыре претендента, однако именно «Гиборг» предложил наиболее выгодные условия.

Интересен тот факт, что победитель тендера — относительно новый игрок на рынке государственных контрактов. Компания, основанная в сентябре 2023 года под руководством Алексея Анфалова, имеет в своем портфолио всего один завершенный проект — разработку комплекта противоаварийной автоматики для Ивановского энергетического университета им. Ленина стоимостью 12,9 миллиона рублей. Финансовые показатели организации за прошлый год скромные: выручка составила 459 тысяч рублей при чистой прибыли 21 тысяча рублей.

Согласно техническому заданию, до 20 декабря текущего года подрядчик должен развернуть комплексную информационную платформу, которая объединит все городские платные парковки в единую систему. Программное обеспечение будет отслеживать занятость парковочных мест, обрабатывать платежи через различные каналы (мобильное приложение, веб-сайт, SMS) и автоматизировать процесс фиксации нарушений для последующего штрафования. Финансирование проекта осуществляется из городского бюджета.

История внедрения платных парковок в столице Башкирии началась еще в 2020 году. Изначально планировалось оборудовать 3,7 тысячи платных машино-мест в центральной части города — в квадрате улиц Заки Валиди, Айской, Революционной и Аксакова. Второй этап проекта предполагал расширение зоны до 5,5 тысяч мест. Однако реализация затянулась из-за последовательности неблагоприятных факторов: пандемии коронавируса, начала специальной военной операции и введения санкций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru