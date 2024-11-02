В Башкирии прогнозируют рост зарплат и ВРП
18:17, 02 ноя 2024
На заседании республиканского Курултая был представлен детальный прогноз развития Башкирии на ближайшие три года.
Как сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития РБ Рустам Муратов, уровень среднемесячной заработной платы к завершению текущего года может преодолеть отметку в 68 тысяч рублей. При этом прогнозируется стабильный рост на уровне 7% ежегодно в период с 2025 по 2027 год.
Валовый региональный продукт республики, по словам чиновника, демонстрирует растущую динамику. К концу 2024 года этот показатель может достичь 2,8 триллиона рублей, что соответствует росту в 4,7%. В перспективе трёх лет ожидается увеличение ВРП более чем на 11%, что превосходит среднероссийские прогнозы на 3,5%.
Положительная динамика экономических показателей обеспечивается крупными инвестициями в регион. По прогнозам, объём инвестиций в текущем году достигнет 712 миллиардов рублей. К 2027 году эта цифра может возрасти до 950 миллиардов.
В основе прогнозируемого роста лежит развитие ключевых отраслей экономики республики. Среди них особое место занимают:
— промышленное производство
— аграрный сектор
— строительная отрасль
— торговля.
Отдельно Рустам Муратов отметил перспективы сельскохозяйственного сектора. Благодаря крупным инвестициям в местное производство ожидается существенное развитие молочного и мясного скотоводства.