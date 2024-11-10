22 компании из Башкирии попали в "черный список" Банка России

11:42, 10 ноя 2024

В ходе проверки финансового рынка Республики Башкортостан Центральный банк Российской Федерации выявил 22 организации, осуществляющие незаконную деятельность на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным надзорного органа, основную часть нарушителей составляют нелегальные кредиторы, действующие без соответствующей лицензии. В поле зрения регулятора также попали комиссионные магазины, предоставляющие займы под залог имущества, и организации, ранее лишенные права на ведение микрофинансовой деятельности.

Особую внимание Центробанка привлекла деятельность одной из компаний, которая проводила несанкционированные операции на рынке ценных бумаг.

Специалисты Банка России подчеркивают серьезные риски для потребителей финансовых услуг. Клиенты нелегальных организаций могут столкнуться не только с потерей заложенного имущества, но и с агрессивными методами взыскания задолженности, включая неправомерные действия со стороны нелегальных коллекторов.

В целях защиты интересов граждан регулятор настоятельно рекомендует перед заключением договора проверять наличие действующей лицензии у финансовой организации на официальном сайте Банка России.

Автор: Семен Подгорный