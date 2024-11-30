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Туристов в Белорецке обложат новым налогом

Туристов в Белорецке обложат новым налогом

10:37, 30 ноя 2024

Депутаты горсовета Белорецка приняли решение о введении туристического налога. Новый сбор начнет действовать с января 2025 года. Белорецк присоединился к пяти другим городам республики, где уже утвердили аналогичную меру.

Размер сбора установлен на уровне 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки. В течение следующих лет ставка будет постепенно увеличиваться, достигнув 5% к 2029 году. Обязанность по уплате налога возложат на организации, включенные в реестр квалифицированных средств размещения.

До Белорецка туристический налог уже утвердили в Октябрьском, Стерлитамаке, Кумертау, Учалах и Бирске.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта поделился с РБК Уфа своим видением ситуации. По его словам, к введению туристического налога нужно подходить с осторожностью.

"Сильные налоги притормаживают развитие туризма, нужно быть очень осторожным, не переборщить", — подчеркнул Иванюта в беседе с журналистами.

Руководитель района отметил, что решение о введении сбора должно учитывать текущий уровень развития туризма в конкретном муниципалитете. В слабых с точки зрения туризма районах, по его мнению, от такой меры лучше воздержаться.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района РБ / vk.com
Теги: Белорецк налоги
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