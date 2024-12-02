Власти Башкирии потратят миллионы на телепередачи о своей работе
20:11, 02 дек 2024
ГТРК "Башкортостан" получит крупный куш из бюджета республики — 12 миллионов за показ власти в лучшем свете. Контракт уже подписан, работать будут до конца декабря.
Телевизионщики будут снимать сюжеты про чиновников в перерывах между федеральными программами. В меню: успехи в благоустройстве, транспорте и безопасности. Не забудут и про СВО.
Главная задача — создать правильный имидж региона и его руководства. Журналисты будут бегать за випами с микрофонами и собирать комментарии по всем горячим темам.
- Ранее мы писали о том, что в Башкирии прогнозируют рост зарплат и ВРП.
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Автор: Семен Подгорный
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