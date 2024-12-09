В Белебее введут туристический налог с 2025 года

10:38, 09 дек 2024

Башкирский город Белебей решил не отставать от соседей и тоже начал охоту на туристический рубль. С нового 2025 года все гостиницы города будут взимать плату с каждого постояльца, сообщает "Новости Белебей".

Схема простая: сначала берут 1% от стоимости номера в гостинице, но не меньше ста рублей в сутки. Дальше — больше. Каждый год налог будет расти на один процент, пока не достигнет 5 процентов. Все собранные деньги обещают пустить на развитие туризма.

Белебей — не первопроходец. Уже шесть городов Башкирии ввели такой налог: Кумертау, Стерлитамак, Учалы, Бирск, Белорецк и Октябрьский. А вот 18 других муниципалитетов наотрез отказались от данного нововведения. Мэрия Уфы пока в раздумьях.

Сам Белебей — город небольшой, всего 60 тысяч жителей. Зато древний и со статусом территории опережающего развития. Бюджет на следующий год — скромные 261,6 миллиона.

Главная гостиница города принадлежит компании "Радуга" Марата Сахапова. В прошлом году она заработала 20 млн, из которых чистыми осталось полмиллиона.

Ранее мы писали о том, что жительницу города будут судить за попытку купить права для мужа.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба главы РБ