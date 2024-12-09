Бюджет в минусе: Башкирия набирает кредитов на миллиарды
15:55, 09 дек 2024
На портале госзакупок появилась заявка от правительства Башкирии — республике срочно понадобились 7,5 млрд рублей. Чиновники ищут банк, готовый открыть кредитную линию под 27,8% годовых, сообщает "Новости Уфы и Башкортостана".
Деньги нужны всего на месяц — до 22 января 2025-го. В правительстве признают: без займа не получится закрыть дыру в бюджете. А она немаленькая — 15,4 млрд рублей.
Почему такой провал? Всё просто — власти накинули денег бюджетникам, помогают военным и их семьям, плюс раскошелились на детские пособия.
При этом в Курултае уверяют — дальше будет легче. На 2025-2026 годы планируют выйти в ноль, без дефицита.
- Ранее мы писали о том, что в одном из городов Башкирии введут туристический налог с 2025 года.
Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb.ru
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