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Бюджет в минусе: Башкирия набирает кредитов на миллиарды

Бюджет в минусе: Башкирия набирает кредитов на миллиарды

15:55, 09 дек 2024

На портале госзакупок появилась заявка от правительства Башкирии — республике срочно понадобились 7,5 млрд рублей. Чиновники ищут банк, готовый открыть кредитную линию под 27,8% годовых, сообщает "Новости Уфы и Башкортостана".

Деньги нужны всего на месяц — до 22 января 2025-го. В правительстве признают: без займа не получится закрыть дыру в бюджете. А она немаленькая — 15,4 млрд рублей.

Почему такой провал? Всё просто — власти накинули денег бюджетникам, помогают военным и их семьям, плюс раскошелились на детские пособия.

При этом в Курултае уверяют — дальше будет легче. На 2025-2026 годы планируют выйти в ноль, без дефицита.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: glavarb.ru
Теги: кредит правительство башкирии
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