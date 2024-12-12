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В Белорецком районе Башкирии открыли крематорий для животных

В Белорецком районе Башкирии открыли крематорий для животных

10:59, 12 дек 2024

В Белорецком районе начал работать первый в округе крематорий. Правда, не для людей, а для биоотходов после забоя скота.

Фишка появилась в селе Кузгун-Ахмерово на базе нового мясного цеха. Местный кооператив "Карат" развернул здесь полный комплекс: от забоя до упаковки охлаждённого мяса, сообщает портал "Новости Белорецка на сегодня".

Глава района Андрей Иванюта уже оценил проект. А председатель кооператива Айгиз Валеев раскрыл планы — хотят наводнить местный рынок говядиной. Сейчас её везут в основном из соседних регионов, но в следующем году "Карат" закупит свой крупный рогатый скот.

Интересно, что белоречане распробовали конину — спрос растёт. А чтобы всё было по высшему разряду, отходы производства будут уничтожать в специальном крематории прямо на месте.

На этом район не остановится — к 2025-му откроют ещё две точки. В Серменево запустят производство халяльного мяса, а в Кагарманово — новый убойный пункт.

Автор: Семен Подгорный
Фото: tg/Андрей Иванюта.
Теги: Белорецкий район крематорий
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