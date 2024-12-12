Башкирия добилась включения реконструкции цирка в федеральную программу

14:27, 12 дек 2024

Старейшая цирковая арена Уфы наконец-то получит вторую жизнь. Радий Хабиров объявил долгожданную новость во время выступления перед Госсобранием республики — проект реконструкции цирка включили в федеральную инвестпрограмму, сообщает портал "Новости Уфы сегодня".

Легендарное здание, построенное ещё в 1968-м, последние семь лет стоит без дела. В 2017-м его признали опасным для зрителей и артистов, после чего закрыли на замок. Изначально власти обещали открыть обновлённый цирк к 2020 году, но планам помешали разные обстоятельства.

Теперь появилась конкретная дата — работы стартуют в 2026-м. "Мы этого добились!" — не скрывал радости глава Башкирии, объявляя новость.

Автор: Семен Подгорный