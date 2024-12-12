Второй этап мусорной реформы стартует в Башкирии

16:26, 12 дек 2024

Радий Хабиров объявил о запуске второй фазы мусорной реформы в республике. Глава региона выступил с этим заявлением на заседании Курултая.

- Стартовали с чистого листа, — рассказал Хабиров. — Специально держали низкие тарифы, пока не отладили систему.

По его словам, за это время удалось организовать базовую инфраструктуру — от площадок до вывоза отходов.

Теперь республика готова к следующему рывку. На повестке дня — сортировка и переработка мусора. К 2030 году в регионе появится шесть современных комплексов по работе с отходами.

Напомним, первый этап реформы в Башкирии был сфокусирован на создании фундамента системы обращения с ТКО. Власти намеренно не стали перекладывать финансовую нагрузку на население, пока инфраструктура находилась в стадии формирования.

Автор: Семен Подгорный