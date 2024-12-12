Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Второй этап мусорной реформы стартует в Башкирии

Второй этап мусорной реформы стартует в Башкирии

16:26, 12 дек 2024

Радий Хабиров объявил о запуске второй фазы мусорной реформы в республике. Глава региона выступил с этим заявлением на заседании Курултая.

- Стартовали с чистого листа, — рассказал Хабиров. — Специально держали низкие тарифы, пока не отладили систему.

По его словам, за это время удалось организовать базовую инфраструктуру — от площадок до вывоза отходов.

Теперь республика готова к следующему рывку. На повестке дня — сортировка и переработка мусора. К 2030 году в регионе появится шесть современных комплексов по работе с отходами.

Напомним, первый этап реформы в Башкирии был сфокусирован на создании фундамента системы обращения с ТКО. Власти намеренно не стали перекладывать финансовую нагрузку на население, пока инфраструктура находилась в стадии формирования.

Экологи усомнились в объективности включения Башкирии в топ-10 зеленых регионов России

Читайте также:

Экологи усомнились в объективности включения Башкирии в топ-10 зеленых регионов России
Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович мусор
Читайте также

Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Политика в Башкирии
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Экологи усомнились в объективности включения Башкирии в топ-10 зеленых регионов России
Экономика в Башкирии
Экологи усомнились в объективности включения Башкирии в топ-10 зеленых регионов России
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Хабиров прокомментировал ход достройки мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Политика в Башкирии
Хабиров прокомментировал ход достройки мечети «Ар-Рахим» в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok