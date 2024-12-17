«Уфаводоканал» готов заплатить коллекторам, чтобы взыскать долги с населения

18:35, 17 дек 2024

«Уфаводоканал» объявил охоту на должников — и готов выложить за это почти 40 миллионов рублей. Коммунальщики ищут специалистов, готовых выбить долги с населения через суды. На кону — больше 386 миллионов рублей, которые задолжали уфимцы за воду, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня", ссылаясь на информацию РБК-Уфа.

В планах — прижать к ногтю 25 тысяч должников. Победителю тендера предстоит биться за каждую копейку до конца 2026 года. Работа не из лёгких: сначала попытки договориться по-хорошему, потом — суды, а затем — беготня за приставами.

Почему городской водоканал пошёл на такие меры? Всё просто — обычные методы сбора денег уже не работают. При этом услугами водоканала пользуется почти вся Уфа: 93% горожан крутят краны с холодной водой, 87% пользуются канализацией.

Сам водоканал, которым руководит Александр Иванов, в прошлом году выручил 4,1 миллиарда, но в плюс ушёл всего на 2,8 миллиона. Видимо, каждый неоплаченный счёт бьёт по карману предприятия, которое принадлежит республике.

Автор: Семен Подгорный