Из ГУПа в АО: крупнейший перевозчик Башкирии проходит реорганизацию

14:11, 27 дек 2024

«Башавтотранс» меняет форму собственности — транспортный гигант станет акционерным обществом. Стоимость компании взлетит в четыре раза — до 2,65 миллиардов рублей, сообщает портал "Новости республики Башкортостан".

Министр земимущества Башкирии Наталья Полянская подписала документы о превращении ГУПа в АО. Компания выпустит 2,65 миллиона акций по тысяче рублей — и все они останутся у республики.

В кресле директора по-прежнему будет сидеть Надир Самиев. Реорганизация проходит по федеральному закону — до конца 2024 года почти все ГУПы должны стать либо ООО, либо АО.

Автор: Семен Подгорный