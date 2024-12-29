В Башкирии хотят продать крупнейший тепличный комплекс
12:52, 29 дек 2024
Власти Башкирии готовы расстаться с главным производителем овощей — АПК "Алексеевский". Минземимущество уже готовит документы на продажу почти всего комплекса — 99% акций уйдут с молотка.
А ведь ещё осенью чиновники отнекивались и планировали продать меньше половины. Глава Минземимущества Наталья Полянская вообще отрицала, что "Алексеевский" продадут.
Знаменитый совхоз три года назад превратили в акционерное общество. Все это время комплекс оставался под крылом республики. В 2022-м впервые заговорили о приватизации.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: АПК "Алексеевский"
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