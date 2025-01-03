В Башкирии 30 муниципалитетов отказались от введения туристического налога

15:03, 03 янв 2025

30 районов и городов Башкирии решили не вводить туристический сбор в 2025 году. Такие данные предоставили порталу «Новости Уфы и Башкортостана» в Минпредпринимательства республики. А вот 13 муниципалитетов решили подстраховаться — введут налог только в отдельных сёлах.

При этом 20 территорий всё-таки решились на эксперимент. Среди смельчаков — Абзелиловский, Бакалинский, Белебеевский и Белорецкий районы. Компанию им составили крупные города: Кумертау, Нефтекамск, Стерлитамак и Октябрьский.

С нового года муниципалитеты получили карт-бланш на введение туристического налога. Все собранные деньги остаются в местной казне. Раскошеливаться придётся владельцам гостиниц и хостелов — как юридическим, так и физическим лицам. Но только если их бизнес внесён в специальный реестр Росаккредитации.

Кстати, по данным ведомства, в Башкирии таких объектов размещения — 466. Именно они могут стать потенциальными налогоплательщиками.

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Автор: Семен Подгорный