Цены на авто с пробегом рухнули: Какие машины в Башкирии можно купить почти за полцены

23:19, 17 янв 2025

В Башкирии отмечено существенное снижение цен на вторичном авторынке. По данным аналитического сервиса "Авто.ру Оценка", которые приводит РБК Уфа, средняя стоимость подержанных автомобилей в регионе упала на 11,3% с начала 2024 года.

Падение цен особенно заметно в сегменте французского и китайского автопрома. Лидером удешевления стал Citroen C4 — минус 17%, теперь такую машину можно купить в среднем за 690 тысяч рублей. Следом идёт китайский Lifan X50, потерявший в цене 16,5% — до 569 тысяч. Замыкает тройку лидеров падения народный Renault Logan — минус 16%, средний ценник составил 1,05 миллиона.

Но не все машины дешевеют. Рекордсменом по росту цены стала "пятёрка" BMW — плюс 26,9%, теперь в среднем за неё просят 2,26 миллиона. Существенно подорожала и отечественная классика — Lada 2113 прибавила 23,9%, достигнув отметки в 243 тысячи. Неожиданным лидером подорожания стал ЗАЗ Chance — рост на 23,7%, средняя цена составила 233 тысячи рублей.

Средний чек на подержанный автомобиль в республике сейчас составляет 1,22 миллиона рублей.

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Автор: Семен Подгорный