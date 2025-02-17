В Уфе утвердили план строительства двух мостов

14:26, 17 фев 2025

В Уфе готовятся к строительству двух крупных мостовых переходов через реки Белая и Дёма. Минстрой Башкирии дал зелёный свет проекту, утвердив планировку территории для будущих объектов.

Крупный инфраструктурный проект свяжет Ленинский и Демский районы города с федеральной трассой Р-240. От улицы Рижской перекинется мост через Белую, а в Демском районе появится переправа через реку Дёма.

В комплекс войдёт и мост через Камышовку с удобными съездами на Миловское шоссе и улицы Технологическую и Ивана Спатара. Продумали всё до мелочей: будут и линии электроснабжения, и современная система дождевой канализации с очистными сооружениями.

Правда, придётся потесниться жителям семи многоквартирных домов на Лесозаводской (1а, 2а, 6, 3а, 3, 3б) и Рижской (5а) — их дома попадают под снос.

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Автор: Семен Подгорный