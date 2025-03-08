Между Башкирией и Татарстаном возводят современный мост по нацпроекту

14:52, 08 мар 2025

На границе Башкирии и Татарии реконструируют мост реку Ик на трассе Октябрьский-Уруссу. В настоящее время строители возводят опоры объекта, после чего начнётся монтаж пролётных балок. Об этом сообщили в пресс-службе управления дорожного хозяйства Башкирии.

По проекту вместо существующей конструкции будет сооружён железобетонный мост протяжённостью 238,5 метров. Проезжая часть шириной 7 метров обеспечит движение транспорта в обоих направлениях. Проектом предусмотрены полосы безопасности, современные барьерные и перильные ограждения, а также система искусственного освещения. Для удобства пешеходов запланировано строительство тротуаров с обеих сторон моста.

Реконструкция данного инфраструктурного объекта проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Новое сооружение соединит два соседних региона и станет важной частью транспортной сети между Башкирией и Татарией.

Автор: Семен Подгорный

Фото: управление дорожного хозяйства Башкирии