В Башкирии насчитали 21 миллиардера

11:35, 10 мар 2025

УФНС Башкирии представило предварительные итоги налоговой кампании за 2023 год. По официальным данным, в республике зарегистрирован 21 житель с годовым доходом свыше миллиарда рублей.

Количество граждан с доходом больше миллиона рублей достигло 87 тысяч человек. Поступления в бюджет от НДФЛ составили 2,53 млрд рублей, что превышает показатель предыдущего года на 731,3 млн рублей, сообщает информационное агентство "Башинформ".

Автор: Семен Подгорный