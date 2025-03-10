В Башкирии насчитали 21 миллиардера
11:35, 10 мар 2025
УФНС Башкирии представило предварительные итоги налоговой кампании за 2023 год. По официальным данным, в республике зарегистрирован 21 житель с годовым доходом свыше миллиарда рублей.
Количество граждан с доходом больше миллиона рублей достигло 87 тысяч человек. Поступления в бюджет от НДФЛ составили 2,53 млрд рублей, что превышает показатель предыдущего года на 731,3 млн рублей, сообщает информационное агентство "Башинформ".
Автор: Семен Подгорный
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