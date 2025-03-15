Льготная ипотека под 6% годовых станет доступна россиянам с 1 апреля
22:55, 15 мар 2025
Минфин России объявил о расширении программы льготной ипотеки. С 1 апреля 2025 года семьи с детьми до шести лет смогут оформить кредит под 6% годовых не только на новостройки, но и на вторичное жильё.
Правда, есть условия: многоквартирный дом должен быть не старше 20 лет, а воспользоваться программой можно только однократно. Информация уже появилась на официальном сайте Министерства финансов.
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Автор: Семен Подгорный
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