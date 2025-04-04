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Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье

Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье

11:07, 04 апр 2025

Росстат поделился свежими данными по зарплатам в Башкирии за январь 2025 года. Среднемесячный заработок жителей региона достиг 67 024 рублей, что на 14,8% больше, чем год назад.

Несмотря на рост, башкирские зарплаты не дотягивают до средних показателей по Приволжскому федеральному округу, где работники получают около 68 265 рублей. Лидерами ПФО остаются Татарстан с 78 003 рублями и Пермский край, где платят в среднем 72 615 рублей. В этих регионах зарплаты выросли на 18,7% за год.

В масштабах всей России средняя зарплата поднялась до 88 981 рубля, увеличившись на 17,1%. Как обычно, самые внушительные суммы получают на севере — на Чукотке (185 029 рублей) и в ЯНАО (161 099 рублей). Москвичи в среднем зарабатывают 156 251 рубль ежемесячно.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: зарплата
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