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В России меняют правила денежных переводов

В России меняют правила денежных переводов

22:57, 12 май 2025

С 30 мая россиян ждут важные изменения касаемые денежных переводов. Центробанк пересматривает лимиты для операций с упрощённой идентификацией, о чем сообщают финансовые регуляторы.

Теперь перевести деньги на карту станет проще: лимит по упрощённой схеме (когда достаточно указать ФИО и данные паспорта) вырастет с нынешних 15 тысяч до 100 тысяч рублей. Хотите отправить больше? Готовьтесь к полной проверке - придётся сообщить не только паспортные данные, но и адрес регистрации, фактическое место жительства, информацию о бенефициарах и объяснить цель перевода.

Ужесточается и контроль за снятием наличных. При попытке обналичить крупную сумму через банкомат система автоматически проверит операцию на признаки мошенничества. Если что-то покажется подозрительным - задействуется ограничение: не более 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов.

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Автор: Семен Подгорный
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