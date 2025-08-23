Кредиты в Башкирии подешевели. Жители республики взяли займов почти на 8 млрд рублей

21:19, 23 авг 2025

В июле взять кредит в Башкирии стало выгоднее. Благодаря снижению ставки Центробанка жители республики оформили 46,2 тысячи займов на общую сумму 7,91 млрд рублей.

Средний размер кредита составил 171 тысячу рублей со сроком погашения чуть больше двух лет — 29 месяцев. Полная стоимость займа снизилась до 32,6% годовых. Для сравнения, в начале 2025 года кредиты обходились дороже — в 36,7%.

Спрос на кредиты растет несколько месяцев подряд. В июне жители взяли 40,26 тысячи займов, а в мае — 34,26 тысячи. Главная причина — действия Центробанка, который дважды снижал ключевую ставку: до 20% в июне и до 18% в июле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash