Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Кредиты в Башкирии подешевели. Жители республики взяли займов почти на 8 млрд рублей

Кредиты в Башкирии подешевели. Жители республики взяли займов почти на 8 млрд рублей

21:19, 23 авг 2025

В июле взять кредит в Башкирии стало выгоднее. Благодаря снижению ставки Центробанка жители республики оформили 46,2 тысячи займов на общую сумму 7,91 млрд рублей.

Средний размер кредита составил 171 тысячу рублей со сроком погашения чуть больше двух лет — 29 месяцев. Полная стоимость займа снизилась до 32,6% годовых. Для сравнения, в начале 2025 года кредиты обходились дороже — в 36,7%.

Спрос на кредиты растет несколько месяцев подряд. В июне жители взяли 40,26 тысячи займов, а в мае — 34,26 тысячи. Главная причина — действия Центробанка, который дважды снижал ключевую ставку: до 20% в июне и до 18% в июле.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: кредит
Читайте также

В Башкирии подешевел базовый набор продуктов
Потребитель в Башкирии
В Башкирии подешевел базовый набор продуктов
В Башкирии женщина тайно оформила кредиты на своего сожителя и исчезла
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии женщина тайно оформила кредиты на своего сожителя и исчезла
Лавочка закрыта: С 1 июля многие россияне не смогут взять кредиты, даже если очень надо
Россия/мир
Лавочка закрыта: С 1 июля многие россияне не смогут взять кредиты, даже если очень надо
Россиянам сообщили хорошую новость о льготной ипотеке
Экономика в Башкирии
Россиянам сообщили хорошую новость о льготной ипотеке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен