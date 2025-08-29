В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома
23:21, 29 авг 2025
Правительство Башкортостана запустило программу поддержки для жителей республики. Если вы или ваши близкие относитесь к льготной категории, вы можете получить сертификат на 100 000 рублей, чтобы провести газ в свой дом.
Кто может получить выплату
Право на сертификат имеют:
- Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
- Малоимущие семьи, в которых есть взрослый или ребёнок с инвалидностью.
- Участники специальной военной операции и члены их семей.
На что можно потратить деньги
Сертификат предназначен для полной или частичной оплаты работ по газификации на вашем участке. Деньги можно направить на прокладку газовых труб к дому и покупку необходимого оборудования, например, котла или счётчиков.
По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, эти сертификаты помогут семьям быстрее и с меньшими затратами подключить газ. На сегодня в республике уже газифицировано более 3 тысяч населённых пунктов и 1,5 миллиона домовладений.
