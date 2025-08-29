Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома

23:21, 29 авг 2025

Правительство Башкортостана запустило программу поддержки для жителей республики. Если вы или ваши близкие относитесь к льготной категории, вы можете получить сертификат на 100 000 рублей, чтобы провести газ в свой дом.

Кто может получить выплату

Право на сертификат имеют:

  • Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
  • Малоимущие семьи, в которых есть взрослый или ребёнок с инвалидностью.
  • Участники специальной военной операции и члены их семей.

На что можно потратить деньги

Сертификат предназначен для полной или частичной оплаты работ по газификации на вашем участке. Деньги можно направить на прокладку газовых труб к дому и покупку необходимого оборудования, например, котла или счётчиков.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, эти сертификаты помогут семьям быстрее и с меньшими затратами подключить газ. На сегодня в республике уже газифицировано более 3 тысяч населённых пунктов и 1,5 миллиона домовладений.

Участники СВО в Башкирии смогут оформить 90% льгот в МФЦ

