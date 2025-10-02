Аграрии 11 районов Башкирии получат компенсацию из-за гибели урожая

21:55, 02 окт 2025

В 11 районах Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы агропредприятия, потерявшие урожай, смогли получить государственную поддержку. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики.

Причиной гибели посевов стали непрекращающиеся дожди, которые шли с 8 августа по 15 сентября и привели к сильному переувлажнению почвы. Режим ЧС действует в Бирском, Благоварском, Благовещенском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Татышлинском и Чишминском районах.

Чтобы получить компенсацию, руководителям пострадавших хозяйств необходимо до 8 октября направить в Минсельхоз Башкирии пакет документов. В нём должны быть расчёты понесённого ущерба и расходов на выращивание погибших культур.

Несмотря на локальные проблемы, в целом по республике уборочная кампания проходит успешно. По данным на 29 сентября, аграрии уже собрали 3,44 млн тонн зерна, что больше, чем в предыдущие два года.

Автор: Семен Подгорный