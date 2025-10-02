Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Аграрии 11 районов Башкирии получат компенсацию из-за гибели урожая

Аграрии 11 районов Башкирии получат компенсацию из-за гибели урожая

21:55, 02 окт 2025

В 11 районах Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы агропредприятия, потерявшие урожай, смогли получить государственную поддержку. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики.

Причиной гибели посевов стали непрекращающиеся дожди, которые шли с 8 августа по 15 сентября и привели к сильному переувлажнению почвы. Режим ЧС действует в Бирском, Благоварском, Благовещенском, Иглинском, Илишевском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Мишкинском, Татышлинском и Чишминском районах.

Чтобы получить компенсацию, руководителям пострадавших хозяйств необходимо до 8 октября направить в Минсельхоз Башкирии пакет документов. В нём должны быть расчёты понесённого ущерба и расходов на выращивание погибших культур.

Несмотря на локальные проблемы, в целом по республике уборочная кампания проходит успешно. По данным на 29 сентября, аграрии уже собрали 3,44 млн тонн зерна, что больше, чем в предыдущие два года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Во всех районах Башкирии начал действовать режим ЧС
Экономика в Башкирии
Во всех районах Башкирии начал действовать режим ЧС
В Башкирии ввели режим ЧС из-за дождей и гибели посевов
Экономика в Башкирии
В Башкирии ввели режим ЧС из-за дождей и гибели посевов
В Башкирии объявляют режим ЧС из-за опасного природного явления
Экономика в Башкирии
В Башкирии объявляют режим ЧС из-за опасного природного явления
В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за проливных дождей
Политика в Башкирии
В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за проливных дождей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен