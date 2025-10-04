Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии строят новую дорогу на Белорецк и Бурзян

22:02, 04 окт 2025

В Ишимбайском районе началось строительство новой дороги, которая свяжет его с Бурзянским и Белорецким районами. Она станет альтернативой существующей трассе Уфа — Инзер — Белорецк и поможет разгрузить движение. Ход работ на месте проверил глава Башкирии Радий Хабиров, который приехал в район с рабочей поездкой.

Сейчас строители прокладывают участок до села Кулгунино. Глава региона также планирует оценить состояние незавершенного отрезка до Каги. По словам Хабирова, проект рассчитан на несколько лет, но эта дорога крайне необходима для развития транспортной сети республики.

Во время поездки Радий Хабиров также проверил, как благоустраивают Ишимбай. В городе создают новый общественный сквер и устанавливают памятный знак в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».

Глава Башкирии отметил, что такие выезды помогают находить новые места для развития туризма, которые в будущем можно будет благоустроить для проведения мероприятий. Помимо рабочих задач, у Радия Хабирова была и личная цель в Ишимбайском районе — он посетил могилы своих родителей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
