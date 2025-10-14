В Башкирии защитят дороги от перегруженных фур с помощью тотального контроля веса
15:09, 14 окт 2025
Власти Башкирии в течение 10 лет создадут в республике сеть автоматических станций весового контроля. Цель — защитить дороги от разрушения перегруженными грузовиками и сделать нарушения экономически невыгодными для перевозчиков. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на правительственном совещании в ЦУР.
По его словам, сейчас большегрузы наносят дорогам серьёзный ущерб. В качестве примера он привел Ишимбайский район, где лично видел, как из-за тяжёлого транспорта асфальт «превращается в песок». Простого ямочного ремонта в таких условиях недостаточно.
Решение — тотальный контроль. Глава республики подчеркнул, что намерен жёстко контролировать ситуацию:
По данным правительства, одна станция весового контроля в среднем взыскивает с нарушителей около 600 млн рублей штрафов за год. Все собранные средства направляют в дорожный фонд и тратят на ремонт и строительство дорог в самой республике.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.