В Башкирии защитят дороги от перегруженных фур с помощью тотального контроля веса

Власти Башкирии в течение 10 лет создадут в республике сеть автоматических станций весового контроля. Цель — защитить дороги от разрушения перегруженными грузовиками и сделать нарушения экономически невыгодными для перевозчиков. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на правительственном совещании в ЦУР.

По его словам, сейчас большегрузы наносят дорогам серьёзный ущерб. В качестве примера он привел Ишимбайский район, где лично видел, как из-за тяжёлого транспорта асфальт «превращается в песок». Простого ямочного ремонта в таких условиях недостаточно.

Решение — тотальный контроль. Глава республики подчеркнул, что намерен жёстко контролировать ситуацию:

«Я обставлю всю республику весовым контролем, что ни одна собака там не проползёт».

По данным правительства, одна станция весового контроля в среднем взыскивает с нарушителей около 600 млн рублей штрафов за год. Все собранные средства направляют в дорожный фонд и тратят на ремонт и строительство дорог в самой республике.

